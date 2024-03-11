Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
05:53, 11 марта 2024Культура

Назван лучший фильм по версии «Оскар-2024»

«Оппенгеймер» Нолана получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм года»
Кристофер Нолан

Кристофер Нолан. Фото: Mike Blake / Reuters

Фильм режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер» получил награду киноакадемии США «Оскар» в категории «Лучший фильм года». 96-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе, ее транслирует телеканале ABC.

На победу в этой категории также претендовали ленты «Барби» Греты Гервиг, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Американское чтиво» Корда Джефферсона, «Оставленные» Александра Пэйна, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Маэстро» Брэдли Купера, «Прошлые жизни» Селин Сон и «Зона интересов» Джонатана Глейзера.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Тогда эта война закончится». Орбан рассказал об обещании Трампа не давать ни копейки Украине после избрания президентом

      Назван лучший фильм по версии «Оскар-2024»

      В Канаде упрекнули США из-за помощи Украины

      Турецкий истребитель показали в популярном сериале

      Бывшая учительница христианской школы назвала причину начала порнокарьеры

      Фильм «20 дней в Мариуполе» завоевал «Оскар»

      Испытывающей отвращение к поцелуям любимого мужа женщине дали совет

      Россия опустилась на третье место среди поставщиков оружия

      Армия США получила «революционный» миномет NEMO

      Назван лучший зарубежный фильм по версии «Оскар-2024»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше