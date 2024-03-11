Назван лучший фильм по версии «Оскар-2024»

«Оппенгеймер» Нолана получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм года»

Фильм режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер» получил награду киноакадемии США «Оскар» в категории «Лучший фильм года». 96-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе, ее транслирует телеканале ABC.

На победу в этой категории также претендовали ленты «Барби» Греты Гервиг, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Американское чтиво» Корда Джефферсона, «Оставленные» Александра Пэйна, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Маэстро» Брэдли Купера, «Прошлые жизни» Селин Сон и «Зона интересов» Джонатана Глейзера.