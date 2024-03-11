Назван лучший зарубежный фильм по версии «Оскар-2024»

«Зона интересов» получила «Оскар» в категории «Лучший зарубежный фильм»

Британская картина «Зона интересов» получила «Оскар» в категории «Лучший зарубежный фильм». 96-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе, ее транслирует телеканале ABC.

За награду в этой номинации также боролись картины «Учительская» (ФРГ), «Общество снега» (Испания), «Я — капитан» (Италия) и «Идеальные дни» (Япония).

Ранее стало известно, что американский актер Джон Сина вышел голым на объявление премии «Оскар». В открытой обуви и с табличкой в руках он решил представить номинантов «Лучший дизайн костюмов». «Оскар» за лучшие костюмы получил фильм «Бедные-несчастные».

До этого сообщалось, что на премии «Оскар» появится новая номинация — «За достижения в кастинге». Ее введут в 2026 году, к 98-й церемонии вручения награды.