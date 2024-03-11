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03:46, 11 марта 2024Культура

Джон Сина вышел голым на объявление премии «Оскар»

Американский актер Джон Сина вышел голым на объявление премии «Оскар»
Джон Сина

Джон Сина. Кадр: ABC News / YouTube

Американский актер Джон Сина вышел голым на объявление премии «Оскар». Трансляцию ведет телеканал ABC News на YouTube.

Бывший рестлер, обладатель наибольшего числа чемпионских титулов World Wrestling Entertainment вышел на сцену представлять номинантов «Лучший дизайн костюмов» в открытой обуви, в руках у него находилась табличка с названием номинации.

«Оскар» за лучшие костюмы получил фильм «Бедные-несчастные».

96-я церемония вручения премии «Оскар» проходит в ночь на 11 марта в лос-анджелесском Dolby Theatre. Ведущим вновь стал комик и телеведущий Джими Киммел.

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      Марина Совина
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