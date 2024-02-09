На премии «Оскар» появится новая номинация

На премии «Оскар» появится номинация за лучший кастинг

На кинопремии «Оскар» появится номинация за лучший кастинг. Об этом сообщает Variety.

Американская академия киноискусств введет новую номинацию «За достижения в кастинге» в 2026 году, к 98-й церемонии вручения «Оскара». Статуэтку будут присуждать кастинг-директорам за наиболее удачный подбор актеров.

Правила отбора кандидатов станут известны в апреле 2025 года. «Кастинг-директора играют важную роль в кинопроизводстве, и по мере развития Академии мы с гордостью добавляем кастинг к категориям, которые мы признаем и ценим», — говорится в сообщении киноакадемии.

В последний раз новую номинацию на «Оскар» вводили в 2001 году. Тогда награду стали получать создатели лучших анимационных фильмов.

Ранее стало известно, когда состоится церемония вручения премии «Оскар-2024».