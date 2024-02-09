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11:56, 9 февраля 2024Культура

На премии «Оскар» появится новая номинация

На премии «Оскар» появится номинация за лучший кастинг

Фото: Lewis Joly / Reuters

На кинопремии «Оскар» появится номинация за лучший кастинг. Об этом сообщает Variety.

Американская академия киноискусств введет новую номинацию «За достижения в кастинге» в 2026 году, к 98-й церемонии вручения «Оскара». Статуэтку будут присуждать кастинг-директорам за наиболее удачный подбор актеров.

Правила отбора кандидатов станут известны в апреле 2025 года. «Кастинг-директора играют важную роль в кинопроизводстве, и по мере развития Академии мы с гордостью добавляем кастинг к категориям, которые мы признаем и ценим», — говорится в сообщении киноакадемии.

В последний раз новую номинацию на «Оскар» вводили в 2001 году. Тогда награду стали получать создатели лучших анимационных фильмов.

Ранее стало известно, когда состоится церемония вручения премии «Оскар-2024».

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      Мария Рюрикова
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