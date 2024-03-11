Фильм «20 дней в Мариуполе» завоевал «Оскар»

«20 дней в Мариуполе» получил «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм»

Фильм «20 дней в Мариуполе» украинского режиссера Мстислава Чернова завоевал премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм». 96-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе, ее транслирует телеканале ABC.

«Оскар» за фильм «20 дней в Мариуполе» стал первым в истории Украины. На награду также претендовали фильмы «Боби Уайн: Президент народа» (Моузес Бвайо, Кристофер Шарп), «Вечная память» (Мэйти Альберди), «Четыре дочери» (Каутер Бен Ханья) и

«Убить тигра» (Ниша Пахуджа).

Картина «20 дней в Мариуполе» рассказывает о первых днях после начала специальной военной операции на Украине (СВО). Лента стала самым кассовым документальным фильмом в истории страны.

Ранее был назван лучший зарубежный фильм по версии «Оскар-2024». Награду в этой номинации получила британская картина «Зона интересов».