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05:03, 11 марта 2024Культура

Фильм «20 дней в Мариуполе» завоевал «Оскар»

«20 дней в Мариуполе» получил «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм»

Фото: Carlos Barria / Reuters

Фильм «20 дней в Мариуполе» украинского режиссера Мстислава Чернова завоевал премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм». 96-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе, ее транслирует телеканале ABC.

«Оскар» за фильм «20 дней в Мариуполе» стал первым в истории Украины. На награду также претендовали фильмы «Боби Уайн: Президент народа» (Моузес Бвайо, Кристофер Шарп), «Вечная память» (Мэйти Альберди), «Четыре дочери» (Каутер Бен Ханья) и
«Убить тигра» (Ниша Пахуджа).

Картина «20 дней в Мариуполе» рассказывает о первых днях после начала специальной военной операции на Украине (СВО). Лента стала самым кассовым документальным фильмом в истории страны.

Ранее был назван лучший зарубежный фильм по версии «Оскар-2024». Награду в этой номинации получила британская картина «Зона интересов».

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      Марина Совина
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