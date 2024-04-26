Фанаты уличили 43-летнюю Кристину Агилеру в приеме «Оземпика»

Фанаты уличили американскую певицу Кристину Агилеру в приеме модного у звезд «Оземпика». Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя поп-исполнительница поделилась снимком, на котором предстала в корсете с красными тканевыми вставками, черной куртке и брюках карго. Также она надела бейсболку и ожерелье в виде цепи.

Фото: @hello.playground

Поклонников привлекла внимание чрезмерная худоба знаменитости. «Пограничная анорексия», «Уже не впечатляет, зная, что это "Оземпик"», «Мы, ее поклонники, начинаем по-настоящему волноваться», «Рад, что я не единственный, кто видит, как она увядает», «Я был ее поклонником более 18 лет. Она была настоящим источником вдохновения для меня и многих других. Надеюсь, она не зайдет слишком далеко», — писали они в комментариях под постом.

Ранее о приеме «Оземпика» рассказала Анна Семенович. В рамках беседы с врачом знаменитость упомянула, что в прошлом по назначению специалиста некоторое время принимала данный препарат.