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15:26, 16 апреля 2024Ценности

Анна Семенович рассказала о приеме «Оземпика»

Певица Анна Семенович рассказала о приеме препарата «Оземпик» в прошлом

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала о приеме модного у звезд препарата «Оземпик». Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя исполнительница приехала в один из подмосковных медицинских центров, где посетила консультацию эндокринолога. В рамках беседы с врачом знаменитость упомянула, что в прошлом по назначению специалиста некоторое время принимала упомянутое лекарство («Оземпик», он же семаглутид, — препарат, изначально разработанный для лечения сахарного диабета, но в последнее время активно применяемый для быстрого сброса веса — прим. «Ленты.ру»).

Также артистка в ответ на вопрос подписчика в сторис заявила, что ей сложнее худеть из-за гипотиреоза (заболевание щитовидной железы, которое в том числе сопровождается увеличением массы тела, — прим. «Ленты.ру»). «Его обнаружили десять лет назад. Я тоже поправилась и теперь каждое утро принимаю лекарство», — пояснила певица.

Ранее в апреле бьюти-блогер, певец и создатель интернет-сообщества «ВПШ» Игорь Синяк также рассказал о процессе похудения с помощью препарата «Оземпик».

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      Карина Черных
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