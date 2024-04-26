Турист упал в бассейн на курорте в Европе и выжил после остановки сердца

The Mirror: 53-летний турист выжил после остановки сердца на курорте в Европе

Британский турист упал в бассейн в популярном туристическом комплексе европейского курорта и выжил после остановки сердца. Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, инцидент произошел га одном из Канарских островов, Лансароте, в Испании. 53-летний мужчина случайно упал в воду, после чего у него остановилось сердце. Спасатели незамедлительно вытащили иностранца из бассейна и стали реанимировать. Как только сердце туриста забилось вновь, скорая помощь его госпитализировала.

Сейчас британец находится в тяжелом состоянии. С кем он отдыхал на курорте, не уточняется.

В марте другой турист сделал предложение своей девушке во время отдыха в Греции и спустя несколько часов упал с балкона отеля. Позже выяснилось, что у мужчины была депрессия.