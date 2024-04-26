Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:41, 26 апреля 2024Путешествия

Турист упал в бассейн на курорте в Европе и выжил после остановки сердца

The Mirror: 53-летний турист выжил после остановки сердца на курорте в Европе

Фото: Emilio Garcia / Unsplash

Британский турист упал в бассейн в популярном туристическом комплексе европейского курорта и выжил после остановки сердца. Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, инцидент произошел га одном из Канарских островов, Лансароте, в Испании. 53-летний мужчина случайно упал в воду, после чего у него остановилось сердце. Спасатели незамедлительно вытащили иностранца из бассейна и стали реанимировать. Как только сердце туриста забилось вновь, скорая помощь его госпитализировала.

Сейчас британец находится в тяжелом состоянии. С кем он отдыхал на курорте, не уточняется.

В марте другой турист сделал предложение своей девушке во время отдыха в Греции и спустя несколько часов упал с балкона отеля. Позже выяснилось, что у мужчины была депрессия.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      У арестованного замглавы Минобороны нашли роскошную недвижимость за миллиарды рублей. Как на это отреагировали в Кремле?

      В Бельгии отказались следовать указу Путина об активах

      В Минздраве опровергли смерть мужчины из-за нехватки препарата от диабета

      Антикоррупционное бюро Украины провело обыски в Генштабе

      Названа причина рекордных ливней в Дубае

      «Роскосмос» скорректировал орбиту МКС

      Раскрыта сумма гонорара адвокатов замглавы Минобороны России

      Невеста показала дресс-код для гостей на свадьбе и вызвала споры в сети

      Путин высказался о значении Дня Победы

      Названа возможная дата снижения ключевой ставки ЦБ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше