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14:08, 14 марта 2024Путешествия

Турист с депрессией сделал предложение своей девушке и упал с балкона отеля

Daily Mail: 45-летний турист упал с балкона отеля в Греции и разбился

Фото: slava296 / Shutterstock / Fotodom

Турист с депрессией сделал предложение своей девушке во время отдыха в Греции и спустя несколько часов упал с балкона отеля и разбился. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что несчастный случай произошел на острове Корфу. 45-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения зашел в гостиничный номер вместе с невестой. Он через соцсети рассказывал близким новости о помолвке, но спустя час упал с балкона.

В ходе расследования выяснилось, что у туриста была легкая депрессия.

Ранее пьяный турист из Индии упал с шестого этажа кондоминиума на тайском курорте Паттайя и чудом выжил. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили 43-летнего мужчину по имени Джайсал, лежащего на плавающей платформе на пятом этаже многоквартирного дома.

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      Зарина Дзагоева
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