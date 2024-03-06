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16:29, 6 марта 2024Путешествия

Пьяный турист перепутал двери на балкон и в ванную, упал с шестого этажа и выжил

BNN Breaking: пьяный турист упал с шестого этажа дома в Паттайе и выжил

Фото: Ryutaro Uozumi / Unsplash

Пьяный турист из Индии упал с шестого этажа кондоминиума на тайском курорте Паттайя и чудом выжил. Подробностями истории поделилось издание BNN Breaking.

По данным источника, прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили 43-летнего мужчину по имени Джайсал, лежащего на плавающей платформе на пятом этаже многоквартирного дома. В результате падения он получил переломы руки и ноги. Индийца доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.

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Друзья Джайсала, которые находились с ним во время инцидента, рассказали, что турист в состоянии алкогольного опьянения перепутал дверь на балкон со входом в ванную комнату, пишет издание.

Ранее в Паттайе пожилой британский турист выпал из окна отеля. Спасатели оказали ему первую помощь и доставили в больницу, но спасти мужчину не удалось.

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      Марина Черняк
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