Пьяный турист перепутал двери на балкон и в ванную, упал с шестого этажа и выжил

BNN Breaking: пьяный турист упал с шестого этажа дома в Паттайе и выжил

Пьяный турист из Индии упал с шестого этажа кондоминиума на тайском курорте Паттайя и чудом выжил. Подробностями истории поделилось издание BNN Breaking.

По данным источника, прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили 43-летнего мужчину по имени Джайсал, лежащего на плавающей платформе на пятом этаже многоквартирного дома. В результате падения он получил переломы руки и ноги. Индийца доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.

Друзья Джайсала, которые находились с ним во время инцидента, рассказали, что турист в состоянии алкогольного опьянения перепутал дверь на балкон со входом в ванную комнату, пишет издание.

Ранее в Паттайе пожилой британский турист выпал из окна отеля. Спасатели оказали ему первую помощь и доставили в больницу, но спасти мужчину не удалось.

