Пожилой турист выпал из окна отеля на популярном у россиян курорте

Khaosod English: 69-летний британский турист выпал из окна отеля в Паттайе

Пожилой британский турист выпал из окна отеля на популярном у россиян тайском курорте Паттайя. Об этом пишет издание Khaosod English.

По информации источника, инцидент произошел в ночь на 4 февраля в гостинице, находящейся на улице Soi Buakhao. 69-летний постоялец выпал из окна номера на четвертом этаже, ударился о землю, получил ушибы и стонал от боли. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, прежде чем доставить его в больницу, но спасти туриста не удалось.

Представитель полиции заявил, что на теле британца не было обнаружено никаких признаков нападения. Причина происшествия остается неизвестной.

Ранее в Паттайе из окна квартиры выпал россиянин. Сначала он стучался в дверь дома, после чего стал вести себя агрессивно. Местные жители вызвали полицию, но до ее приезда обнаружили бездыханного мужчину под окнами.

