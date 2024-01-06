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17:41, 6 января 2024Путешествия

Россиянин выпал из окна квартиры в Паттайе

Pattaya News: россиянин выпал из окна квартиры в Паттайе

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Гражданин России выпал из окна квартиры на восьмом этаже в Паттайе, Таиланд. Об этом сообщает Pattaya News.

Так, россиянин сначала стучался в дверь дома, после чего стал вести себя агрессивно. Обеспокоенные жильцы вызвали охранника, который вскоре обнаружил 42-летнего мужчину под окнами. Спасти его не удалось. Выяснилось, что он являлся арендатором одной из квартир.

Полиция проводит расследование.

Ранее сообщалось, что российский турист, отдыхавший в Таиланде, попал в ДТП с экс-чемпионом мира по мотогонкам Эриком Тебулем, также известным как «Человек-ракета». Инцидент произошел неподалеку от популярного курортного острова Пхукет.

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      Зарина Дзагоева
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