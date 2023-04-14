Отдыхающий в Таиланде россиянин попал в ДТП с «Человеком-ракетой»

The Thaiger: россиянин попал в ДТП в Таиланде с экс-чемпионом мира по мотогонкам

Российский турист Олег Афанасенко, отдыхающий в Таиланде, попал в ДТП с экс-чемпионом мира по мотогонкам Эриком Тебулем, также известным как «Человек-ракета». Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел неподалеку от популярного курортного острова Пхукет. Оба мужчины находились за рулем мотоциклов Honda. Французский гонщик направлялся к пляжу Камала, а россиянин двигался в противоположном направлении, в результате чего они столкнулись.

Тебуль получил травму правой руки, его направили в больницу. О состоянии Афанасенко не сообщается. «Свидетели предположили, что россиянин подрезал француза на повороте», — пишет издание.

Отмечается, что оба участника аварии прошли проверку на трезвость. Сотрудники полиции доставили оба мотоцикла в участок. Правоохранители осматривают дорогу и берут показания для проведения дальнейшего расследования.

Ранее в апреле стало известно, что российский турист разбился насмерть в автокатастрофе во время отдыха в Таиланде. По информации полиции, инцидент произошел на одной из дорог Пхукета. Так, 36-летний россиянин Максим Фадеев не справился с управлением транспортного средства и слетел с проезжей части. Несмотря на наличие шлема, он получил травму головы, из-за чего погиб на месте.