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11:14, 10 апреля 2023Путешествия

Российский турист разбился насмерть на скутере во время отдыха в Таиланде

На Пхукете российский турист слетел с дороги на скутере и погиб из-за травмы головы

Фото: Thalang Police

Российский турист разбился насмерть в автокатастрофе во время отдыха в Таиланде. Об этом сообщает The Phuket News.

По информации полиции, инцидент произошел на одной из местных дорог Пхукета. Так, 36-летний россиянин Максим Фадеев не справился с управлением транспортного средства и слетел с проезжей части. Несмотря на наличие шлема, он получил травму голову, из-за чего погиб на месте.

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Уточняется, что во время ДТП на пассажирском сидении скутера находился 32-летний брат погибшего. Его госпитализировали, о состоянии мужчины не сообщается. Известно, что он мог общаться с медиками и полицией.

Фадеевы приехали на Пхукет вдвоем 5 апреля и должны были вернуться домой, в Россию, 15-го. Они арендовали скутер, чтобы осматривать местные достопримечательности. В день происшествия туристы отправились на водопад Банг Пае.

В январе российская туристка погибла в ДТП на Бали. 24-летняя россиянка находилась за рулем мопеда и упала на нем с 30-метрового обрыва в реку Аюнг в индонезийской деревне Убуд.

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Зарина Дзагоева
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