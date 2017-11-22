Иллюзия со стаканами из фаст-фуда загнала в тупик пользователей сети

Микроблогер с ником rayMond‏ разместил в Twitter ролик, запутавший пользователей соцсети. На видео он два раза переливает газировку из меньшего стакана в больший, но при этом напиток все равно заполняет сосуды до краев. Оптическая иллюзия поставила многих в тупик.

Пост rayMond‏ обрел ошеломительную популярность. Им поделились более 70 тысяч пользователей. Они не могли понять, почему уровень жидкости остается прежним в стаканах разного объема и начали искать причину. Некоторые посчитали, что фокус удался из-за ловкого обращения с видеокамерой. Другие предположили, что в каждый следующий стакан было подсыпано или подлито что-то, что увеличивает объем жидкости.

Кое-то попытался повторить эксперимент с тремя стаканами, но чуда не происходило — вода из меньшего стакана неизменно не смогла заполнить следующий стакан. Пользователи негодовали, как это удавалось rayMond‏.

Однако автор трюка не секрет не раскрывал, и только раздувал интригу новыми видео.

Впрочем, некоторые заявили, что нашли разгадку. Они обратили внимание на то, что на ролике стаканы показаны со стороны, так, чтобы не было видно дна. На самом деле дно в больших емкостях может быть поднятым.