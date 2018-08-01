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Китаянка с сыном съели сырую сороконожку и попали в больницу

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Необычная диета китайской семьи помогла доказать, что сороконожки могут являться хозяевами паразитического червя Angiostrongylus cantonensis. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на публикацию в журнале American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Открытие было сделано после того, как в Чжуцзянскую больницу в Гуанчжоу поступили 78-летняя женщина и ее 46-летний сын из сельских районов провинции Гуандун. Оба жаловались на головные боли и сонливость, которые одолевали их несколько недель подряд.

Анализы показали, что симптомы не вызваны вирусной или бактериальной инфекцией. После этого медики изучили их спинномозговую жидкость и заметили повышенное содержание эозинофильных гранулоцитов. Это могло свидетельствовать о заражении паразитами.

Как выяснилось, проблемы вызваны крысиным легочным червем Angiostrongylus cantonensis. Обычно он обитает в легочных артериях крыс, а его промежуточных хозяином являются улитки и другие моллюски. Считалось, что люди могут заразиться им в результате употребления в пищу сырых моллюсков, а также грязной воды или овощей.

Пациенты признались, что ели сырых сороконожек. «Мы редко слышим о людях, которые поедают сырых сороконожек, — говорит исследователь отделения неврологии Чжуцзянской больницы Линли Лу. — Однако эти двое верили, что сырые сороконожки полезны для здоровья».

Матери и сыну прописали антигельминтное средство альбендазол. Через три недели они были здоровы.

Исследователи приобрели 20 сороконожек на том же рынке в Гуандуне, где их купили мать и сын, подцепившие паразита. В семи из них обнаружили ДНК Angiostrongylus cantonensis. Прежде считалось, что сороконожки не являются переносчиками этих червей.

Во время следующего эксперимента сороконожек заразили тем же паразитом. В результате все 20 особей погибли. Это может свидетельствовать о том, что сороконожки могут быть лишь временным хозяином для Angiostrongylus cantonensis.

Попадая в мозг человека, Angiostrongylus cantonensis, вызывает менингоэнцефалит, приводящий к нарушению работы центральной нервной системы, а в тяжелых случаях — к смерти. Личинки обычно погибают, однако вокруг них образуются области некроза мозговых тканей. Симптомы включают в себя головные боли, лихорадку, рвоту, тошноту, а также паралич лицевых мышц и конечностей.

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