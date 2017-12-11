Выявлена новая опасность домашних животных

Специалисты в США обеспокоены распространением паразитических ленточных червей Echinococcus multilocularis, заражение которыми может привести к смерти. Их носителями обычно становятся грызуны и другие дикие животные, однако гельминты попадают также в собак и кошек и могут передаваться от них людям. Об этом пишет издание ScienceAlert.

Паразит приводит к смерти в 50-75 процентах случаев, если его вовремя не выявить и не удалить хирургическим способом пораженные ткани. Для людей с нарушениями функций иммунной системы показатели смертности выше.

В 2009 году был зарегистрирован первый случай печеночной формы гельминтоза у домашней собаки, живущей в Британской Колумбии (провинция Канады). С тех пор зафиксированы тяжелые случаи заражения у семи собак в Западной Канаде и четырех собак в Онтарио.

Специалисты проанализировали ДНК Echinococcus multilocularis, обнаруженных у домашних животных, и выяснили, что паразиты были связаны с ленточными червями, обитавшими в Швейцарии, Германии, Австрии и Франции. Исследователи пришли к выводу, что гельминтов в Северную Америку занесла собака из Европы. Впоследствии черви были обнаружены у диких североамериканских животных, в том числе лисиц и койотов.

Собак, в организм которых попадает паразит, с трудом удается вылечить. Как пишет издание, около половины зараженных животных, участвовавших в швейцарском исследовании, пришлось усыпить.