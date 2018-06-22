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Загадочные прыщики на лице девушки оказались блуждающим червем

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32-летняя жительница России обнаружила на лице странные непроходящие прыщики, которые оказались паразитом, живущим под ее кожей. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на исследование New England Journal of Medicine.

Девушка в течение двух недель боролась с неопознанными выпуклостями на веке. Когда она заметила нечто странное впервые, бугорки располагались под глазом, но через некоторые время переместились.

Спустя 10 дней подобие прыщиков исчезло, но затем губа россиянки раздулась до невероятных размеров. По словам девушки, шишки зудели и иногда вызывали жжение, но никаких других симптомов не было. Врачи при осмотре наблюдали, как что-то двигается под кожей пациентки, опознали в этом червя-паразита и удалили его хирургическим путем.

Издание отмечает, что, по словам россиянки, она некоторое время назад была в сельской местности и помнит, что ее изрядно покусали комары.

Паразит, обнаруженный под кожей, — Dirofilaria repens, который часто встречается у собак и кошек и переносится через укусы кровососущих комаров.

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