МАЗ не назвал точного срока старта продаж «Москвича 8»

Начало массового производства кроссовера «Москвич 8» откладывается более полугода, а представители МАЗ точных сроков не называют. Тем временам владельцы JAC Sehol X8 Plus, копией которого является новинка российского производителя, машиной не особенно довольны: за три года там купили только 40 тысяч экземпляров.

Выход на рынок кроссовера «Москвич 8» сильно задержался

Изначально представители МАЗ сообщали, что производство и продажи семейного кроссовера «Москвич 8» стартуют в конце 2024 года. Стоимость автомобиля при этом не раскрывалась, однако эксперты допускали, что она будет не ниже 2,5 миллиона рублей. В декабре, однако, вводные изменились: в пресс-службе «Москвича» новой датой его выхода в продажу назвали февраль 2025 года.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вдобавок представители российского автозавода прогнозировали рост продаж. Коммерческий директор концерна «Москвич» Максим Златокрылец, в частности, заявил, что объемы реализации автомобилей предприятия достигнут 35-40 тысяч машин в 2025 году, и это на 29-48 процентов превысит показатели 2024 года. Вероятно, новый кроссовер тоже должен был сделать свой вклад в увеличение спроса.

Однако в феврале обещанный выход на рынок новинки так и не состоялся, а продажи автомобилей МАЗ в начале года внезапно обрушились. Так, в январе было продано 1,1 тысячи единиц автомобилей, большую часть из которых составили кроссоверы «Москвич 3». По данным Автостата, в июне в России продали всего 1,1 тысячи новых автомобилей «Москвич». Более половины от этого количества приходится на кроссовер «Москвич 3», третья часть принадлежит лифтбеку «Москвич 6», а восьмая — электрическому кроссоверу «Москвич 3е».

Зимой 2025 года представители дилерского сообщества допускали, что продажи начнутся весной, но и эта дата впоследствии не подтвердилась. В конце мая дилеры заявили, что дебют кроссовера на российском рынке состоится не раньше июля. Причиной задержки в СМИ называют тот факт, что «Москвич» может сменить партнера и начать сборку автомобилей китайского концерна SAIC вместо моделей JAC. Источники сообщают, что сотрудничество с JAC будет прекращено из-за разногласий по поводу предоставления конструкторской документации.

МАЗ не называет точного срока начала продаж «Москвич 8»

Источники на авторынке утверждают, что кроссовер может появится в продаже уже в середине июля. Скорое начало продаж подтвердили и представители самого завода, однако точной даты не назвали.

Мы можем подтвердить, что продажи стартуют в самое ближайшее время Московский автозавод «Москвич» пресс-служба

Первое живое изображение автомобиля показали в мае прошлого года. Вскоре стало известно, что новый семиместный кроссовер станет копией китайского JAC Sehol X8 Plus. В Китае продажи этого кроссовера начались в 2022 году, а в России старт продаж под отечественной маркой был запланирован на конец 2024 года.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В августе новую модель «Москвича» представили в выставочном зале «Манеж» в рамках фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Уточнялось, что это самый крупный кроссовер в модельном ряду JAC: его длина составляет 4824 миллиметра, колесная база — 2830 миллиметра. В салоне три ряда сидений, рассчитанных на семь человек. Похожими габаритами обладают также Geely Okavango и Chery Tiggo 8.

Под капотом нового кроссовера расположен бензиновый турбомотор мощностью 174 лошадиные силы, функционирующий в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Кроссовер оборудовали цифровой приборной панелью диагональю 12,3 дюйма и большим экраном мультимедийной системы, поддерживающей Apple CarPlay и Android Auto.

Слабые стороны кроссовера

Причины переносов представители автозавода не раскрывали. Не звучало и сведений о серийном выпуске кроссовера, хотя на конвейере столичного завода «Москвич 8» сфотографировали 14 мая. Тогда же появились предварительные сведения о том, что стоимость новинки составит от 2,9 миллиона рублей, а сам автомобиль будет представлен в трех комплектациях — «Бизнес», «Техно» и «Премиум», в черном и белом цветах.

В 2,9 миллиона рублей оценивают стоимость нового кроссовера «Москвич 8»

В Китае стоимость аналога JAC Sehol X8 Plus ниже — на старте продаж в 2022 году она составляла всего 1,1 миллиона рублей (или 99,8 тысячи юаней). Однако и по такой стоимости граждане КНР не слишком заинтересовались кроссовером: за три года в стране было куплено лишь 40 тысяч экземпляров нового автомобиля.

Ключевым недостатком машины называют полуторалитровый моторчик с накрученной мощностью 184 лошадиные силы. Китайские автолюбители жаловались, что машина сложно едет в гору по скользким покрытиям, и не рекомендовали осуществлять на ней рискованные обгоны по двухрядным дорогам. Часть пользователей также была недовольна качеством исполнения кроссовера, щелями в местах соединения деталей, скрипом и дребезжанием, появляющимися в ходе эксплуатации автомобиля. Минусом многие посчитали и массивные передние опоры кузова, требующие от водителя особенной бдительности при маневрировании.