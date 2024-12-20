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13:16, 20 декабря 2024Экономика

«Москвич» назвал сроки старта продаж новой модели авто

«Москвич-8» планируют начать продавать в феврале 2025 года
Дмитрий Воронин

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Продажи «Москвича-8», как ожидается, стартуют в феврале. Об этом со ссылкой на пресс-службу российского автозавода сообщает ТАСС.

Отмечается, что до конца года будет запущено производство этих семиместных кроссоверов, а начать их реализацию планируют во втором месяце 2025 года.

Авто, которое получит бензиновый двигатель и семиступенчатую роботизированную коробку передач, представили в апреле текущего года. По данным СМИ, модель представляет собой вариацию китайского JAC X8 Plus.

До сих пор в линейке завода числились «Москвич-6», «Москвич-3е» и кроссоверы «Москвич-3». Ранее сообщалось, что по итогам октября суммарные объемы продаж автомобилей «Москвич» в России выросли месяц к месяцу на 4,4 процента и составили 2,4 тысячи единиц.

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