«Москвич» показал новый китайский кроссовер

«Москвич» представил готовящийся к выходу в 2024 году кроссовер «Москвич 8»

Московский автозавод «Москвич» показал серийный вариант нового семиместного кроссовера «Москвич 8», который должен поступить в продажу в конце 2024 года. Он представляет собой китайский JAC X8 Plus с измененными шильдиками, пишет «Автопилот».

Модель станет четвертой по счету для предприятия после смены собственника (компания Renault продала площадку московским властям в 2022 году). Ее длина — 4824 миллиметра, ширина — 1870 миллиметра, а высота — 1756 миллиметра.

«Москвич 8» получит бензиновый двигатель и семиступенчатую роботизированную коробку передач. Из опций будут представлены 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, беспроводная зарядка для смартфона, система камер кругового обзора, мультимедиа с поддержкой протоколов Apple CarPlay и Android Auto. Впрочем, на сайте производителя отмечается, что опции, так же как и дизайн автомобиля, могут измениться.

Ранее сообщалось, что на фоне затоваривания складов и непопулярности «Москвичей» у покупателей производитель в марте снизил цены более чем на 500 тысяч рублей. После этого интерес к ним резко вырос.

Между тем СМИ сообщают о желании «Москвича» найти второго, помимо JAC Motors, китайского партнера для сборки автомобилей. Переговоры ведутся с несколькими компаниями, при этом некоторые из них пока не присутствуют на российском рынке.