В России подешевели «Москвичи»

Autonews: в марте 2024 года автомобили «Москвич» подешевели на 500 тысяч рублей

В марте 2024 года большинство производителей в России решили снизить цены на автомобили. На фоне затоваривания складов и переизбытка предложения на рынке стоимость машин «Москвич» снизилась более чем на 500 тысяч рублей, сообщает Autonews.

Продавцы стали вводить «прямые скидки и отпускать автомобили с собственным дисконтом, в результате чего в некоторых салонах цены машин стали ниже официальных. Так, стоимость базовой версии кроссовера «Москвич 3» изменилась с 2,22 миллиона рублей (с учетом прямой скидки от производителя в 100 тысяч рублей), до 1,59 миллиона. Версия автомобиля с автоматической коробкой передач подешевела с 2,285 (со скидкой) до 1,65 миллиона рублей. Как отмечают продавцы, альтернатив за такие деньги на российском рынке сейчас просто нет.

Автомобили «Москвич 6» также подешевели с 2,636 до 2,136 миллиона рублей. Топовая версия лифтбека стала стоить 2,626 вместо 3,116 миллиона рублей. По словам дилеров, такое снижение цен — «новый подход к ценообразованию», и эта стоимость — максимально прозрачная, без учета кредитов и трейд-ин.

По словам главы аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, такое снижение цен объясняется превышающим спрос предложением. Причина снижения цен — в затоваривании складов, согласился представитель Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Китайские дистрибьютеры отгрузили огромное число автомобилей в российские дилерские центры. Одновременно спрос на модели некоторых компаний оказался ниже предполагаемого, а кредиты вышли очень дорогими. Как результат — машины простаивают на складе. В свою очередь, автокомпании при таких обстоятельствах идут на скидки», — пояснил он.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее заявил, что с активной экспансией китайских автомобилей надо что-то делать, так как российские производители не справляются с конкуренцией, а принятые для их защиты меры правительства недостаточны. По его словам, автопроизводители из КНР выходят в традиционные рыночные сегменты моделей Lada и предлагают скидки, которые обнуляют разницу, созданную утилизационным сбором. Поэтому ставку сбора надо увеличивать еще сильнее, а также развивать государственные закупки отечественных машин.