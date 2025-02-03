Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:30, 3 февраля 2025Экономика

Продажи «Москвичей» обрушились

«Москвич»: В январе 2025-го продажи автомобилей бренда снизились до 1,1 тысячи
Вячеслав Агапов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В январе 2025 года продажи автомобилей «Москвич» в России обрушились почти вполовину. Об этом со ссылкой на пресс-службу бренда сообщает ТАСС.

В первый месяц объемы реализации машин снизились до 1,1 тысячи единиц. Большую часть из них составили кроссоверы «Москвич-3». При этом в декабре 2024 года удалось продать 2,4 тысячи штук из которых более 360 седанов и более 160 электрических версий «Москвича 3». В месячном выражении снижение составило порядка 54 процентов.

Всего за 2024 год Московский автомобильный завод «Москвич» продал более 23 тысяч автомобилей. Самой популярной моделью в линейке автозавода стал кроссовер «Москвич 3». Седанов «Москвич 6» продали 2,4 тысячи, а электрокаров «Москвич 3е» — только 1,3 тысячи единиц.

В феврале автозавод планирует начать продажи новинки бренда, «Москвича 8». До конца 2024 года будет запущено производство этих семиместных кроссоверов, а запуск реализации — во втором месяце 2025 года. Автомобиль с бензиновым двигателем и семиступенчатой роботизированной коробкой передач представили в апреле прошлого года, он представляет собой вариацию китайского JAC X8 Plus.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные захватили новейшие снаряды для танков Leopard. Как они выглядят и на что способны?

      В России впервые осудили врача за разглашение данных ЕМИАС

      Раскрыты планы Трампа на поддерживающее Украину агентство

      В сети удивились аномально тонкой талии плюс-сайз-блогерши в облегающем платье

      Российские реставраторы спасли уникальную фреску

      В Сербии оценили влияние остановки финансирования USAID на протесты

      Российский футболист перешел в американский клуб

      ВСУ атаковали три населенных пункта в российском регионе

      Телеведущая Лазарева раскрыла отношение к Пугачевой

      В Таллине подожгли второй украинский ресторан за неделю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше