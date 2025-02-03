Продажи «Москвичей» обрушились

«Москвич»: В январе 2025-го продажи автомобилей бренда снизились до 1,1 тысячи

В январе 2025 года продажи автомобилей «Москвич» в России обрушились почти вполовину. Об этом со ссылкой на пресс-службу бренда сообщает ТАСС.

В первый месяц объемы реализации машин снизились до 1,1 тысячи единиц. Большую часть из них составили кроссоверы «Москвич-3». При этом в декабре 2024 года удалось продать 2,4 тысячи штук из которых более 360 седанов и более 160 электрических версий «Москвича 3». В месячном выражении снижение составило порядка 54 процентов.

Всего за 2024 год Московский автомобильный завод «Москвич» продал более 23 тысяч автомобилей. Самой популярной моделью в линейке автозавода стал кроссовер «Москвич 3». Седанов «Москвич 6» продали 2,4 тысячи, а электрокаров «Москвич 3е» — только 1,3 тысячи единиц.

В феврале автозавод планирует начать продажи новинки бренда, «Москвича 8». До конца 2024 года будет запущено производство этих семиместных кроссоверов, а запуск реализации — во втором месяце 2025 года. Автомобиль с бензиновым двигателем и семиступенчатой роботизированной коробкой передач представили в апреле прошлого года, он представляет собой вариацию китайского JAC X8 Plus.