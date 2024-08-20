«Москвич» спрогнозировал рост продаж своих авто

Завод «Москвич» спрогнозировал рост продаж до 35-40 тысяч машин в 2025 году

Российский автопроизводитель «Москвич» спрогнозировал рост продаж своих машин в 2025 году. Об этом говорится в презентации компании, представленной коммерческим директором завода Максимом Златокрыльцем в ходе форума IMAF, пишет ТАСС.

Предприятие рассчитывает реализовать в следующем году 35-40 тысяч автомобилей бренда. Этот показатель на 29-48 процентов больше, чем плановый показатель продаж в 2024 году. Отмечается, что в конце текущего года на заводе стартует производство семиместного кроссовера «Москвич 8».

Ранее Златокрылец заявил о сохранении объявленных ранее планов по продажам до конца 2024 года в объеме 27 тысяч автомобилей. Он также сообщил, что с начала года компания продала уже 11,8 тысячи машин.

Эксперты маркетингового агентства НАПИ подсчитали, что за пять лет владения новым седаном «Москвич 6» придется потратить 1,92 миллиона рублей (или 31,9 тысячи в месяц). Под содержанием учитываются расходы по эксплуатации и владению, а также потеря стоимости машины. В их числе — расходы по страхованию (ОСАГО и каско), покупка и замена шин, траты на топливо, техобслуживание и текущий ремонт, оплата налогов и сборов.