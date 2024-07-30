Стоимость содержания седана «Москвич 6» за пять лет подсчитали

НАПИ: за 5 лет содержания седана «Москвич 6» придется потратить почти 2 млн руб.

За пять лет владения новым седаном столичного автозавода «Москвич 6» придется потратить почти два миллиона рублей. Расходы автовладельцев подсчитали эксперты маркетингового агентства НАПИ, их цитирует Autonews.

Под содержанием учитывают расходы по эксплуатации и владению, а также потеря стоимости машины. В их числе — расходы по страхованию (ОСАГО и каско), покупка и замена шин, траты на топливо, техобслуживание и текущий ремонт, оплата налогов и сборов. Для «Москвича 6» они составят 1,92 миллиона рублей, или 31,9 тысячи в месяц, — при учете владения автомобилем в столице и годовом среднем пробеге примерно 15 тысяч километров.

В апреле эксперты НАПИ подсчитали, что стоимость владения автомобилем «Москвич 3» составит 1,64 миллиона рублей за пять лет. При этом цена автомобиля в исследуемой специалистами комплектации «Комфорт» составляет 1,8 миллиона рублей.

По данным предприятия, за апрель продажи автомобилей «Москвич» резко выросли — в 2,3 раза в годовом выражении. Компания реализовала 2,2 тысячи машин, из которых 200 седанов «Москвич 6» и почти 340 электромобилей «Москвич 3е». При этом, как отметили в пресс-службе автопроизводителя, с начала года продажи бренда составили почти 7 тысяч единиц — из них более 500 «Москвич 6» и почти 450 «Москвич 3е».