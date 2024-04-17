Россиянам назвали стоимость владения автомобилем «Москвич 3»

НАПИ: год владения автомобилем «Москвич 3» обойдется в 330 тысяч рублей

Стоимость владения отечественным автомобилем «Москвич 3» составит 1,64 миллиона рублей за пять лет. Такую сумму назвали эксперты маркетингового агентства НАПИ, сообщает Autonews.ru.

По данным агентства, стоимость владения кроссовером за один километр пробега — 21,9 рубля. В месяц сумма составит около 27,4 тысячи рублей, а в год «Москвич 3» обойдется 328,3 тысячи. Отмечается, что цена автомобиля в исследуемой специалистами комплектации «Комфорт» составляет 1,8 миллиона рублей.

В НАПИ пояснили, что стоимость складывается из всех расходов, связанных с эксплуатацией и владением машиной, а также из потери в цене автомобиля за указанный срок. Расчет проводился при владении кроссовером «Москвич 3» в Москве и среднем пробеге в 15 тысяч километров в год. В общую сумму вошли затраты на страховку (КАСКО и ОСАГО), замену резины и покупку комплекта шин, бензин (исходя из среднего расхода, заявленного производителем), прохождение ТО, текущий ремонт, а также на оплату налогов и сборов.

Ранее стало известно, что «Москвич 3» 2024 года выпуска оказался дороже прошлогодних автомобилей. Согласно опубликованным на сайте производителя прайс-листам, базовая версия новой модели обойдется в 1,65 миллиона рублей — на 65 тысяч рублей дороже, чем предшественники. Версия с автоматической коробкой передач подорожала до 1,725 миллиона рублей.