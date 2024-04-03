Новый «Москвич» оказался дороже прошлогоднего

Кроссоверы «Москвич 3» 2024 года выпуска оказались дороже на 65 тысяч рублей

Кроссоверы «Москвич 3» 2024 года выпуска оказались дороже прошлогодних автомобилей. Об этом сообщает производитель на официальном сайте бренда.

Согласно опубликованным на сайте производителя прайс-листам, базовая версия новой модели обойдется в 1,65 миллиона рублей — на 65 тысяч рублей дороже, чем предшественники. Версия кроссовера с автоматической коробкой передач подорожала до 1,725 миллиона рублей. Топовую версию автомобиля «Комфорт» оценили в 1,865 миллиона рублей, на 99 тысяч дороже, чем автомобили 2023 года выпуска.

На фоне затоваривания складов и переизбытка предложения на рынке, стоимость «Москвичей» в марте 2024 года упала более чем на 500 тысяч рублей. Продавцы стали вводить «прямые скидки и отпускать автомобили с собственным дисконтом, в результате чего цена базовой версии кроссовера «Москвич 3» изменилась с 2,22 миллиона рублей (с учетом прямой скидки от производителя в 100 тысяч рублей), до 1,59 миллиона. Версия автомобиля с автоматической коробкой передач подешевела с 2,285 (со скидкой) до 1,65 миллиона рублей.

После того, как кроссоверы «Москвич 3» в комплектациях «Стандарт» и «Стандарт плюс» стал меньше стоить, интерес покупателей к ним резко вырос. Автомобили, которые стоят от 1,59 до 1,76 миллиона рублей, разлетаются как пирожки, пояснили дилеры. В России раскупили почти все резко подешевевшие автомобили, в отличие от более дорогих лифтбеков «Москвич 6», которых в продаже оказалось не так много.

