Новый «Москвич» оказался дороже прошлогоднего
Кроссоверы «Москвич 3» 2024 года выпуска оказались дороже прошлогодних автомобилей. Об этом сообщает производитель на официальном сайте бренда.
Согласно опубликованным на сайте производителя прайс-листам, базовая версия новой модели обойдется в 1,65 миллиона рублей — на 65 тысяч рублей дороже, чем предшественники. Версия кроссовера с автоматической коробкой передач подорожала до 1,725 миллиона рублей. Топовую версию автомобиля «Комфорт» оценили в 1,865 миллиона рублей, на 99 тысяч дороже, чем автомобили 2023 года выпуска.
На фоне затоваривания складов и переизбытка предложения на рынке, стоимость «Москвичей» в марте 2024 года упала более чем на 500 тысяч рублей. Продавцы стали вводить «прямые скидки и отпускать автомобили с собственным дисконтом, в результате чего цена базовой версии кроссовера «Москвич 3» изменилась с 2,22 миллиона рублей (с учетом прямой скидки от производителя в 100 тысяч рублей), до 1,59 миллиона. Версия автомобиля с автоматической коробкой передач подешевела с 2,285 (со скидкой) до 1,65 миллиона рублей.
После того, как кроссоверы «Москвич 3» в комплектациях «Стандарт» и «Стандарт плюс» стал меньше стоить, интерес покупателей к ним резко вырос. Автомобили, которые стоят от 1,59 до 1,76 миллиона рублей, разлетаются как пирожки, пояснили дилеры. В России раскупили почти все резко подешевевшие автомобили, в отличие от более дорогих лифтбеков «Москвич 6», которых в продаже оказалось не так много.