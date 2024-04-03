Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:31, 3 апреля 2024Экономика

Новый «Москвич» оказался дороже прошлогоднего

Кроссоверы «Москвич 3» 2024 года выпуска оказались дороже на 65 тысяч рублей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Кроссоверы «Москвич 3» 2024 года выпуска оказались дороже прошлогодних автомобилей. Об этом сообщает производитель на официальном сайте бренда.

Согласно опубликованным на сайте производителя прайс-листам, базовая версия новой модели обойдется в 1,65 миллиона рублей — на 65 тысяч рублей дороже, чем предшественники. Версия кроссовера с автоматической коробкой передач подорожала до 1,725 миллиона рублей. Топовую версию автомобиля «Комфорт» оценили в 1,865 миллиона рублей, на 99 тысяч дороже, чем автомобили 2023 года выпуска.

На фоне затоваривания складов и переизбытка предложения на рынке, стоимость «Москвичей» в марте 2024 года упала более чем на 500 тысяч рублей. Продавцы стали вводить «прямые скидки и отпускать автомобили с собственным дисконтом, в результате чего цена базовой версии кроссовера «Москвич 3» изменилась с 2,22 миллиона рублей (с учетом прямой скидки от производителя в 100 тысяч рублей), до 1,59 миллиона. Версия автомобиля с автоматической коробкой передач подешевела с 2,285 (со скидкой) до 1,65 миллиона рублей.

После того, как кроссоверы «Москвич 3» в комплектациях «Стандарт» и «Стандарт плюс» стал меньше стоить, интерес покупателей к ним резко вырос. Автомобили, которые стоят от 1,59 до 1,76 миллиона рублей, разлетаются как пирожки, пояснили дилеры. В России раскупили почти все резко подешевевшие автомобили, в отличие от более дорогих лифтбеков «Москвич 6», которых в продаже оказалось не так много.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В России анонсировали налоговую реформу. Для чего она нужна?

      Участников СВО освободят от одного налога

      Мусульманам в Москве рекомендовали побыть в день празднования Ураза-Байрама дома

      В России выросло число природных катаклизмов

      Стилистка перечислила россиянкам самые модные сочетания цветов в одежде на лето

      СКА подпишет контракты с двумя хоккеистами ЦСКА

      На бывшую жену Петросяна подали в суд из-за наследства

      Россиянина приговорили к 12 годам за диверсию и покушение на нее

      Звезда Comedy Woman назвала нравящиеся мужу-итальянцу черты русских

      Зеленский ответил на обвинения ООН в атаках на НПЗ приглашением посетить Харьков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше