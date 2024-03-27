«За рулем»: подешевевшие «Москвичи» разлетаются в салонах подобно пирожкам

В России почти раскупили резко подешевевшие автомобили «Москвич». Об этом со ссылкой на столичные автосалоны, где почти не осталось машин, сообщает «За рулем».

После того как кроссоверы «Москвич 3» в комплектациях «Стандарт» и «Стандарт плюс» подешевели на 630 и 712 тысяч рублей соответственно, к ним вырос интерес покупателей. Автомобили, которые стоят от 1,59 до 1,76 миллиона рублей, разлетаются как пирожки, пояснили дилеры. В то же время лифтбеки «Москвич 6» стали дешевле на 490 тысяч рублей (стоимость сейчас составляет от 2,13 до 2,62 миллиона рублей), однако их продается заметно меньше, порядка 100 из 1050 машин, реализованных в феврале.

По словам отраслевых экспертов, такое снижение цен объясняется превышающим спрос предложением. Причина, по которой дешевеют автомобили — в затоваривании складов, отметил представитель Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Китайские дистрибьютеры отгрузили огромное число автомобилей в российские дилерские центры. Одновременно спрос на модели некоторых компаний оказался ниже предполагаемого, а кредиты вышли очень дорогими. Как результат — машины простаивают на складе. В свою очередь, автокомпании при таких обстоятельствах идут на скидки», — пояснил он.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что с активной экспансией китайских автомобилей на российский рынок надо что-то делать. Отечественные производители не справляются с конкуренцией, а принятые для их защиты меры правительства недостаточны — бренды из КНР выходят в традиционные рыночные сегменты моделей Lada и предлагают скидки, которые обнуляют разницу, созданную утилизационным сбором. Поэтому ставку сбора надо увеличивать еще сильнее, а также развивать государственные закупки отечественных машин, предложил Соколов.