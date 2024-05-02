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17:59, 2 мая 2024Экономика

В России резко выросли продажи автомобилей «Москвич»

Продажи автомобилей «Москвич» выросли в апреле в 2,3 раза

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В апреле 2024 года продажи автомобилей «Москвич» резко выросли — в 2,3 раза в годовом выражении. Об этом со ссылкой на пресс-службу отечественного производителя пишет ТАСС.

Всего в прошлом месяце компания реализовала 2,2 тысячи машин. Годом ранее этот показатель составил только около 970 автомобилей.

По данным автозавода, за апрель было продано 200 седанов «Москвич 6» и почти 340 электромобилей «Москвич 3е». При этом, как отметили в пресс-службе автопроизводителя, с начала года продажи бренда составили почти 7 тысяч единиц — из них более 500 «Москвич 6» и почти 450 «Москвич 3е».

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Ранее эксперты маркетингового агентства НАПИ подсчитали, что стоимость владения автомобилем «Москвич 3» составит 1,64 миллиона рублей за пять лет. Стоимость владения кроссовером за один километр пробега — 21,9 рубля. В месяц сумма составит около 27,4 тысячи рублей, а в год содержание «Москвича 3» обойдется в 328,3 тысячи. При этом цена автомобиля в исследуемой специалистами комплектации «Комфорт» составляет 1,8 миллиона рублей.

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