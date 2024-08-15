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17:45, 15 августа 2024Экономика

«Москвич» рассказал о планах продаж до конца года

«Москвич» заявил о сохранении планов по продажам в 27 тысяч авто в 2024 году

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российский автопроизводитель «Москвич» заявил о сохранении объявленных ранее планов по продажам до конца 2024 года. Об этом рассказал коммерческий директор завода Максим Златокрылец, его цитирует ТАСС.

Ранее компания отмечала, что рассчитывает реализовать 27 тысяч автомобилей в текущем году. «Сохраняем план», — заверил Златокрылец. Он также сообщил, что с начала года компания продала уже 11,8 тысячи машин.

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В июле московский автомобильный завод «Москвич» останавливал производство на две недели на период планового корпоративного отпуска. Предприятие не выпускало машины с 22 июля по 4 августа.

Ранее эксперты маркетингового агентства НАПИ подсчитали, что за пять лет владения новым седаном «Москвич 6» придется потратить 1,92 миллиона рублей (или 31,9 тысячи в месяц). Под содержанием учитываются расходы по эксплуатации и владению, а также потеря стоимости машины. В их числе — расходы по страхованию (ОСАГО и каско), покупка и замена шин, траты на топливо, техобслуживание и текущий ремонт, оплата налогов и сборов.

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