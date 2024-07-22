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11:01, 22 июля 2024Экономика

«Москвич» остановил производство

Завод «Москвич» остановился на двухнедельный отпуск с 22 июля по 4 августа

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Московский автомобильный завод «Москвич» остановил производство на две недели. Об этом со ссылкой на «Автостат» сообщает «Интерфакс».

Предприятие перестало выпускать машины на период планового корпоративного отпуска. Он пройдет с 22 июля по 4 августа 2024 года.

По данным «Автостат», за январь-июнь 2024 года в РФ было реализовано более 10 тысяч автомобилей «Москвич», из них около 900 лифтбеков «Москвич 6» и около 700 электромобилей «Москвич 3е». Годовой план продаж завода на 2024 год составляет 27 тысяч автомобилей против 15,3 тысячи в 2023 году.

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Ранее стало известно, что с начала года «Москвич» выпустил всего 37 электромобилей «Москвич 3е», в то время как год назад за то же время — 5005 единиц. Таким образом его производство упало в 135 раз.

В апреле производитель повысил цену своего электрокара до 4,1 миллиона рублей. По сравнению с 2023 годом «Москвич 3е» стал дороже на 150 тысяч рублей.

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