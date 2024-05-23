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15:40, 23 мая 2024Экономика

Производство электромобиля «Москвич 3е» упало в 135 раз

Выпуск российского автомобиля «Москвич 3е» в 2024 году сократился в 135 раз

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

С начала года Московский автомобильный завод «Москвич» выпустил всего 37 электромобилей «Москвич 3е», в то время как год назад за то же время — 5005 единиц. Таким образом его производство упало в 135 раз. Об этом со ссылкой на справку Минпромторга России, направленную в ответ на запрос главы Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, сообщает «Газета.ру».

При этом ведомство привело и точные прогнозы по производству электромобилей на российских заводах на текущий год, из которых следует, что «Москвич» остановил производство модели.

Самые значительные планы по электротранспорту в России у липецкого «Моторинвеста» — 3133 единицы. Далее идут калининградский «Автотор» (1110 единиц) и «КамАЗ» (688 электробусов).

По ситуации на 14 мая в стране продано 8742 электромобиля, что более чем в два раза больше, чем год назад. Однако в плане производства по итогам всего года Минпромторг ожидает падения на 62 процента, до 6698 машин.

В декабре 2023 года гендиректор «КамАЗа» (технологический партнер «Москвича») Сергей Когогин признавал, что продажи «Москвич 3е» оказались ниже ожиданий. Тогда он объяснил проблемы слишком поздним получением субсидий на электромобили.

Позднее, в феврале, Когогин признал, что по итогам 2023 года убытки столичного автозавода достигли 160 миллионов рублей. Из-за этого предприятие хотело сократить планы по выпуску на текущий год с 50 тысяч до 30-35 тысяч автомобилей.

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      Платон Щукин
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