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13:53, 4 июля 2025Мир

Протестующие начали полную блокаду Белграда

Протестующие в Белграде начали перекрывать трассы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Hamzagic / Reuters

Протестующие в Белграде студенты начали полную блокаду города и перекрывают трассы. Об этом сообщается на странице «Студенты в блокаде» в социальной сети Х.

«Не вступайте в физические или словесные конфликты. Если появится полиция с оснащением для разгона демонстраций, мирно разойдитесь. Можете перейти на другую ближайшую блокаду или вернуться на то же самое место», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что протестующие в Белграде студенты в ночь на 3 июля напали на сотрудников сербской полиции, вследствие чего один из правоохранителей пострадал.

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