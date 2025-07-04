Протестующие начали полную блокаду Белграда

Протестующие в Белграде начали перекрывать трассы

Протестующие в Белграде студенты начали полную блокаду города и перекрывают трассы. Об этом сообщается на странице «Студенты в блокаде» в социальной сети Х.

«Не вступайте в физические или словесные конфликты. Если появится полиция с оснащением для разгона демонстраций, мирно разойдитесь. Можете перейти на другую ближайшую блокаду или вернуться на то же самое место», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что протестующие в Белграде студенты в ночь на 3 июля напали на сотрудников сербской полиции, вследствие чего один из правоохранителей пострадал.