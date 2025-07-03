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08:22, 3 июля 2025Мир

В Сербии протестующие напали на полицию

МВД Сербии: Протестующие ночью напали на полицию в Белграде
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Участники студенческих протестов в Белграде в ночь на 3 июля напали на полицейских, вследствие чего один из стражей порядка пострадал. Об этом сообщает Sbrija Danas (SD) со ссылкой на МВД республики.

«Сотрудники МВД, полицейские подверглись нападению участников акции протеста на перекрестке бульвара Короля Александра и улицы Рузвельтовой во время задержания лица, нарушавшего порядок», — отмечается в сообщении ведомства.

Также в МВД Сербии добавили, что в ходе задержания один из сотрудников полиции травмы, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, протестующие повредили автомобиль стражей порядка. На месте происшествия задержан один из участников акции, проводится расследование.

28 июня сербские студенты вышли на акцию протеста в Белграде. Они перекрыли площадь Славия в центре города и часть прилегающих улиц, навстречу протестующим выдвинулась полиция. Завязались стычки, в стражей порядка полетели камни и бутылки, в ответ силовики применяли слезоточивый газ.

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