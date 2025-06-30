«Это их День Победы». Почему в Сербии вновь вспыхнули протесты и как это повлияет на отношения с Россией?

Участник протестов Петар: Сербы хотят свергнуть Вучича демократическим путем

Сербы возмущены раздувшимся в стране уровнем коррупции, поэтому они хотят свергнуть президента страны Александра Вучича и его правительство «демократическим путем». Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал один из участников протеста, студент юридического факультета Белградского университета по имени Петар.

Мы дошли до того, что наше правительство игнорирует наши мирные протесты и наши просьбы о переменах, чтобы защитить своих головорезов (...) Так что теперь цель состоит в том, чтобы свергнуть их демократическим путем Петар сербский студент, выходивший на протест в Белграде

28 июня сербские студенты вышли на акцию протеста в Белграде. Они перекрыли площадь Славия в центре города и часть прилегающих улиц. Навстречу протестующим выдвинулась полиция. Завязались стычки, в стражей порядка полетели камни и бутылки, в ответ силовики применяли слезоточивый газ. В МВД Сербии сообщили, что во время беспорядков пострадали шестеро полицейских и двое гражданских лиц. Несколько десятков человек, которые атаковали полицейский кордон, задержаны.

Массовые студенческие протесты в Сербии регулярно проходят после трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда навесной козырек местного железнодорожного вокзала обрушился на стоящих под ним людей, унеся жизни 16 человек

Как отметил Петар, «первоначальная цель состояла в том, чтобы поднять шумиху вокруг очевидного и вопиющего случая коррупции». Позже общественное недовольство начало нарастать и переросло в полноценный политический протест.

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Почему в Сербии опять вспыхнули протесты?

С момента тех трагических событий, страну охватила волна недовольства. За этот год протесты стали уже третьими по счету.

В этот раз они также приурочены к конкретной дате — 28 июня сербы отмечают Видовдан (День святого Вита), религиозный и национальный праздник. Именно в этот день произошла битва на Косовом поле, стрельба сербского националиста Гаврила Принципа во Франца Фердинанда и выдача Слободана Милошевича Гаагскому трибуналу.

Как указал в беседе с «Лентой.ру» эксперт-балканист, программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Даниил Растегаев, этот день для сербов можно сравнить с Днем Победы или Днем народного единства для жителей России.

«Корни у Видовдана языческие, но с принятием христианства памятная дата осталась. Часто интерпретация праздника тем или иным руководителем была важным индикатором его политической программы», — резюмировал он.

Аналогичную точку зрения высказал и программный менеджер РСМД Милан Лазович. По его словам, протестующие пытаются воспользоваться удобной датой, которая символически важна для сербов.

Протестующие решили воспользоваться датой, собственно говоря, красивая дата, красивый повод как-то ярче обозначить протест и показать большую значимость этих протестов для дальнейшей судьбы Сербии Милан Лазович программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД)

Кроме того, Лазович напомнил, что в последнее время Вучич занял более жесткую позицию против митингующих. В частности, он заявил, что Сербия победила цветную революцию, а за день до Видована, 27 июня, он отверг ультиматум оппозиции.

Вучич занял достаточно жесткую позицию, обозначив тем самым, что более не собирается идти на уступки, как это было ранее Милан Лазович программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД)

Этот факт вызвал новую волну недовольства.

Фото: Darko Vojinovic / AP

Вучич раздражает как сторонников России, так и Запада

При этом Лазович подчеркнул, что говорить о возможном объединении оппозиции и смещении Вучича преждевременно.

По его словам, протестующие крайне неоднородны и выдвигают различные требования. В том числе, это касается и внешней политики: «есть те, кто критикует Вучича за то, что он якобы предает Россию, ставит под сомнение отношения с ней, сдает национальные интересы по вопросу Косова. В свою очередь, есть другие протестующие, которые хотели бы видеть Сербию более активным сторонником евроинтеграции».

Хотя политолог указал, что корни протестов лежат во внутренних проблемах Сербии, Запад заинтересован в гипотетическом смещении Вучича из-за политики «усидеть на двух стульях».

Вучич продолжает сидеть на двух стульях. И с Западом дружит, пытается показать свою лояльность и с Россией не теряет связи. Если говорить откровенно, Запад, конечно, это все больше и больше не устраивает. Безусловно, эти протесты играют на руку Брюсселю Милан Лазович программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД)

Аналогичную точку зрения высказал и участвующий в протестах студент Петар. По его словам, политический курс Вучича приводит к кризису как в отношениях с Россией, так и Европейским союзом (ЕС).

Я думаю, что нынешняя политика Сербии вызовет проблемы в отношениях между Сербией и Россией, пока Вучич будет руководить страной, а также будет препятствовать нашим отношениям с ЕС. Это ничейная территория, и эта политика не имеет смысла Петар сербский студент, выходивший на протест в Белграде

Лавров отреагировал на беспорядки в Сербии

Россия надеется, что протесты в Сербии будут успокоены на основе Конституции и законов этого государства. Так на волнения в Сербии отреагировал глава российского МИД Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства также выразил надежду, что в протестах не будут принимать участие западные страны. По его словам, некоторые европейские страны «обычно всегда» пытаются воспользоваться внутренними событиями в других государствах, «чтобы продвигать свои интересы в ущерб интересам других партнеров».

Надеемся, что они не будут в этот раз заниматься своими цветными революциями Сергей Лавров глава МИД России

Глава российского МИД также обратил внимание на готовность сербского руководства к диалогу. «Именно диалог является путем урегулирования любых вопросов», — заключил министр.

В ответ на это, Вучич поблагодарил Лаврова после его слов о беспорядках в стране.