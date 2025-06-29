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07:29, 29 июня 2025Мир

«Они закончили митинг жутким призывом». В Сербии оценили очередную акцию протеста студентов

Спикер парламента Брнабич: Протестующие призывали к гражданской войне в Сербии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marko Djurica / Reuters

В субботу, 28 июня, сербские студенты вышли на акцию протеста в Белграде. Они перекрыли площадь Славия в центре города и часть прилегающих улиц.

Спикер Народной скупщины (парламента) страны Ана Брнабич указала, что протестующие призывали к уничтожению страны. «Они не закончили свой митинг словами "Да здравствует Сербия". Они закончили его жутким призывом к убийству Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне», — написала она в соцсети X, призвав «помнить это».

Власти знали точное время начала беспорядков

В 22:00 по московскому времени истек срок выдвинутого оппозицией ультиматума о досрочном голосовании. После этого в столице Сербии ожидаемо начались беспорядки.

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Власти были готовы к подобному развитию событий. Президент страны Александр Вучич даже заявил, что неконтролируемые акции вспыхнут в промежуток с 20:45 до 21:45 по местному времени.

Позднее Вучич вышел к гражданам, появившись в Пионерском парке Белграда. Он обратился к протестующим, призвав их к миру и спокойствию.

Навстречу протестующим выдвинулась полиция. Завязались стычки, в стражей порядка полетели камни и бутылки, в ответ силовики применяли слезоточивый газ. В МВД Сербии сообщили, что во время беспорядков пострадали шестеро полицейских и двое гражданских лиц. Несколько десятков человек, которые атаковали полицейский кордон, задержаны.

Оппозиция требует досрочных выборов в парламент

Протесты студентов являются третьими за последний год. 28 июня он также приурочен к Видов дану (Видову дню) — религиозному и национальному празднику в Сербии. Именно в этот день произошла битва на Косовом поле, стрельба сербского националиста Гаврила Принципа во Франца Фердинанда и выдача Слободана Милошевича Гаагскому трибуналу.

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Массовые студенческие протесты в Сербии регулярно проходят после трагедии в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. Тогда навесной козырек местного железнодорожного вокзала обрушился на стоящих под ним людей, унеся жизни 16 человек. Это привело к отставке правительства.

28 января премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку из-за студенческих протестов и обострения внутриполитической ситуации в стране. Он назвал подлым поступком решение организаторов массовых беспорядков поставить под угрозу Сербию как государство. По словам Вучевича, сколько бы власти ни призывали протестующих к диалогу, «как будто невидимая рука вызывала новый инцидент и дополнительно поднимала напряженность в обществе». Он также отметил, что протесты организовывались за рубежом.

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