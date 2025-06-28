Протестующие студенты вышли на улицы Белграда

Студенты вышли на улицы Белграда на оппозиционный протест

Сербские студенты устроили оппозиционный протест в Белграде. Об этом сообщило РИА Новости.

Корреспондент агентства рассказал, что протестующие перекрыли площадь Славия в центре города и часть прилегающих улиц. Они вышли с требованием досрочно провести парламентские выборы.

Многие участники акции несут плакаты и национальные флаги. Они свистят, гудят и скандируют лозунг: «Пумпай!» («Качай»). Отмечается, что в 22:00 мск 28 июня истекает ультиматум о проведении досрочного голосования, выдвинутый еще 25 числа.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает насилия со стороны демонстрантов. По его словам, беспорядки начнутся с 20:45 до 21:45 (21:45-22:45 мск).