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20:49, 28 июня 2025Мир

Протестующие студенты вышли на улицы Белграда

Студенты вышли на улицы Белграда на оппозиционный протест
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Сербские студенты устроили оппозиционный протест в Белграде. Об этом сообщило РИА Новости.

Корреспондент агентства рассказал, что протестующие перекрыли площадь Славия в центре города и часть прилегающих улиц. Они вышли с требованием досрочно провести парламентские выборы.

Многие участники акции несут плакаты и национальные флаги. Они свистят, гудят и скандируют лозунг: «Пумпай!» («Качай»). Отмечается, что в 22:00 мск 28 июня истекает ультиматум о проведении досрочного голосования, выдвинутый еще 25 числа.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает насилия со стороны демонстрантов. По его словам, беспорядки начнутся с 20:45 до 21:45 (21:45-22:45 мск).

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