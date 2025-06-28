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15:11, 28 июня 2025Мир

Вучич назвал точное время начала насилия на протестах 28 июня в Белграде

Вучич: Власти Сербии готовы пресечь насилие на протестах 28 июня в Белграде
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Власти Сербии готовы пресечь насилие на протестах 28 июня в Белграде. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает агентство Tanjug.

Вучич также назвал точное время начала насилия. «По нашей оценке с 20:45 до 21:45 ожидаем начала насилия, но мы готовы», — заявил президент Сербии.

Сегодняшние протесты студентов являются третьими за последний год. 28 июня он также приурочен к Видов дану (Видову дню) — религиозный и национальный праздник в Сербии. Именно в этот день произошла битва на Косовом поле, стрельба сербского националиста Гаврила Принципа во Франца Фердинанда и выдача Слободана Милошевича Гаагскому трибуналу.

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