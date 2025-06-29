Протестующих в Белграде уличили в призывах к «убийству Сербии»

Спикер парламента Брнабич: Протестующие призвали к убийству Сербии

Протестующие в Белграде призывали к «убийству Сербии». В этом их уличила председатель Народной скупщины страны Ана Брнабич на своей странице в социальной сети Х.

«Протестующие не закончили свой митинг словами "Да здравствует Сербия". Они закончили его жутким призывом к убийству Сербии, чудовищным и открытым призывом к гражданской войне», — написала она, призвав «помнить это».

В субботу, 28 июня, сербские студенты устроили оппозиционный протест в Белграде, потребовав досрочно провести парламентские выборы. Они перекрыли площадь Славия в центре города и часть прилегающих улиц.

Президент Сербии Александр Вучич обратился к участникам протеста, призвав их к миру и спокойствию. Глава государства вышел к гражданам в ходе протестов в Пионерском парке в столице страны.

