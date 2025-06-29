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00:36, 29 июня 2025Мир

Президент Сербии вышел к протестующим

Президент Сербии Вучич обратился к протестующим
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич обратился с призывом к протестующим. Об этом сообщает RT.

Утверждается, что глава государства вышел к гражданам в ходе протестов в Пионерском парке в Белграде. Он обратился к участникам протеста, призвав их к миру и спокойствию.

В субботу, 28 июня, сербские студенты устроили оппозиционный протест в Белграде, потребовав досрочно провести парламентские выборы. Они перекрыли площадь Славия в центре города и часть прилегающих улиц.

В сербской столице также произошли столкновения участников оппозиционного протеста с сотрудниками полиции. Правоохранители применили силу против демонстрантов. Протестующие, в свою очередь, забрасывают полицейских камнями и петардами.

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