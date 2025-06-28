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23:45, 28 июня 2025Мир

В центре Белграда начались стычки протестующих с полицией

В Белграде полиция применила силу против участников акции протеста
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

В центре Белграда произошли столкновения участников оппозиционного протеста с сотрудниками полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, правоохранители применили силу против демонстрантов и вытеснили их с улицы Кнеза Милоша. Протестующие, в свою очередь, забрасывают полицейских камнями и петардами, пытаются прорвать кордон жандармерии.

В субботу, 28 июня, сербские студенты устроили оппозиционный протест в Белграде, потребовав досрочно провести парламентские выборы. Они перекрыли площадь Славия в центре города и часть прилегающих улиц.

Митинги оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года, которое привело к гибели 16 человек.

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