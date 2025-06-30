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11:08, 30 июня 2025Мир

Лавров отреагировал на беспорядки в Сербии

Лавров о протестах в Сербии: Надеемся, что Запад не будет заниматься революцией
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Россия надеется, что протесты в Сербии будут успокоены на основе конституции и законов этого государства. Так на волнения в Сербии отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Министр также выразил надежду, что в протестах не будут принимать участие западные страны. Лавров выразил мнение, что некоторые европейские страны «обычно всегда» пытаются воспользоваться внутренними событиями в других государствах, «чтобы продвигать свои интересы в ущерб интересам других партнеров».

«Надеемся, что они не будут в этот раз заниматься своими цветными революциями», — указал он.

Глава российского МИД также обратил внимание на готовность сербского руководства к диалогу. «Именно диалог является путем урегулирования любых вопросов», — заключил министр.

Ранее в Сербии заблокировали дороги и транспортные развязки в 18 городах страны. По последним данным, перекрыты 24 точки в Белграде и 18 городов республики от Суботицы на севере до Заечара на юго-востоке страны. Трассы блокируют с использованием мусорных контейнеров и других подручных материалов.

Накануне президент Сербии Александр Вучич посетовал, что итогом протестов, происходивших в Сербии в последние полгода, стало снижение иностранных инвестиций на 46 процентов. В свою очередь, комментируя происходящее, председатель Народной скупщины страны Ана Брнабич заявила, что митингующие «призвали к убийству Сербии и гражданской войне».

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