Сестра Инстасамки показала внешность на фото с выпускного

Сестра Инстасамки Маргарита Зотеева показала внешность на фото с выпускного

Сестра российской рэперши Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) Маргарита Зотеева показала внешность на фото с выпускного. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Девушка предстала на размещенных кадрах в белом платье выше колена. Наряд обнажал одно плечо и оказался оформлен асимметричной юбкой, драпировкой и оборками.

Также родственница звезды надела мюли на каблуках в тон и бордовую ленту с надписью «Выпускница-2025», распустила гладко уложенные волосы и нанесла минималистичный макияж. «Прощай, школа», — указала в подписи Зотеева.

Ранее в июле Инстасамка в купальнике позанималась йогой.