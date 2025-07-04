«Мы не хотим поражения Москвы». Ключевой партнер России раскрыл свою истинную позицию по конфликту на Украине

Глава МИД КНР Ван И: Китаю невыгодно поражение РФ на Украине

Глава МИД КНР Ван И заявил верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и безопасности Кайе Каллас, что Пекин не может позволить России проиграть в конфликте на Украине. Об этом пишет гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на дипломатические источники.

«Министр заявил главному дипломату ЕС, что Китай не может позволить себе поражение России на Украине, поскольку опасается, что США тогда перенесут все свое внимание на Пекин», — приводит издание слова собеседников.

Авторы материала уточняют, что Ван И сказал об этом Каллас после «трудных четырехчасовых переговоров», которые касались различных сюжетов геополитики. По словам источников, он преподал главе евродипломатии несколько «уроков истории и лекций».

Кроме того, министр опроверг все обвинения в якобы военной и экономической поддержке России в украинском кризисе, добавив, что если бы Китай это сделал, то «конфликт давно бы завершился».

Европейских чиновников шокировал очень уважительный, но при этом откровенный тон со стороны Ван И

Фото: Yves Herman / Reuters

Конфликт на Украине позволяет оттянуть конфронтацию США и Китая

По данным издания, Ван И прямым текстом указал Каллас, что Китаю отчасти выгоден конфликт на Украине, потому что он отвлекает военные и экономические ресурсы США от Индо-Тихоокеанского региона.

Что такое Индо-Тихоокеанский регион? Впервые идея Индо-Тихоокеанского региона (ИТР) была сформулирована морскими биологами в конце XIX века, под этим подразумевалась уникальная экосистема, сформировавшаяся на пересечении вод Индийского и Тихого океанов. В 1920-е годы термин получил политическое значение, так как был популяризирован отцом немецкой школы геополитики Карлом Хаусхофером. Под Индо-Пасификой он подразумевал союз с Индией и Китаем, которые должны были начать антиколониальную борьбу против США, Франции и Великобритании. Однако из-за связей ученого с лидерами нацистской Германии Адольфом Гитлером и Рудольфом Гессом термин был дискредитирован и забыт на долгие годы. Возрождение концепции ИТР произошло в конце 2000-х годов, когда японские и индийские политики начали призывать к экономической и военно-морской интеграции двух держав. В середине 2010-х годов термином заинтересовались американские эксперты. В первое президентство Дональда Трампа власти США полностью отказались от понятия «Азиатско-Тихоокеанский регион» (АТР), переименовав все профильные структуры Государственного департамента и Пентагона в «Индо-Тихоокеанские». Произошел и перезапуск четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) — объединения США, Индии, Японии и Австралии, которое проводит консультации по вопросам морской безопасности в регионе и совместные военно-морские учения. Их география обширна и в том числе затрагивает оспариваемые Китаем регионы. В президентство Джо Байдена была продолжена линия по развитию региональных военных форматов. Результатом стало создание в 2021 году пакта AUKUS, включающего в себя США, Великобританию и Австралию. На данный момент времени не существует четкой и единой интерпретации Индо-Тихоокеанского региона. Как отмечают исследователи ИТР из университета Sciences Po, каждая из держав подразумевает под этим термином разный набор стран и их повестку. В частности, США склонны считать Индо-Пасифику набором государств, имеющих геополитическое споры с Китаем, в то время как Индия и Япония интерпретируют регион как широкое пространство экономического сотрудничества от Африки до Японии. Понятие Индо-Тихоокеанского региона официально отрицается Россией и Китаем, которые апеллируют к понятию Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Некоторые официальные лица ЕС посчитали, что он преподает ей урок реальной политики, часть которого сосредоточена на вере Пекина в то, что Вашингтон вскоре обратит все свое внимание на Восток», — приводит газета слова источников.

Европейские чиновники трактовали слова Ван И так, что, по мнению китайской стороны, чем дольше Соединенные Штаты вязнут в конфликте на Украине, тем дальше откладывается вероятность столкновения Пекина и Вашингтона из-за ситуации на Тайване и Южно-Китайского моря.

При этом администрация президента США Дональда Трампа мыслит в похожем с Китаем ключе. По данным журнала Politico, Пентагон приостановил 1 июля поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ), опасаясь сокращения собственных запасов вооружений.

По данным спикеров американского оборонного ведомства, Вашингтон может перенаправить помощь Киева на свои нужды для сдерживания Китая и Ирана.

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Китай может отменить саммит лидеров с ЕС

Помимо споров вокруг конфликта на Украине, Ван И также намекнул Каллас на возможный срыв саммита лидеров ЕС — Китай, который должен состояться с 24 по 25 июля.

В Брюсселе считают, что изнурительная встреча, прерванная ужином из фаршированной курицы, мусса из батата и чизкейка, не сулит ничего хорошего саммиту 24 и 25 июля в Пекине и провинции Аньхой South China Morning Post гонконгская газета

Предполагается, что напряжение вокруг грядущего саммита возникло по двум причинам. Во-первых, из-за частых обвинений Пекина Брюсселем в якобы военной помощи Москве и обходе западных санкций.

Во-вторых, из-за последствий торговой войны КНР и США, в которой Евросоюз вынужден присоединяться к антикитайским пошлинам. Стороны обвиняют друг друга в нежелании вести честную торговлю.

«По вопросу редкоземельных металлов ЕС считает, что он несправедливо попал под перекрестный огонь технологической войны США и Китая. В Брюсселе было некоторое удивление, что Ван И не был общителен в этом вопросе. Один источник охарактеризовал его позицию по этому вопросу как "пренебрежительную"», — отметил один собеседник.