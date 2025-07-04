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13:49, 4 июля 2025Экономика

Коммунальщики заплатят россиянке сотни тысяч рублей за протекающую крышу

Управляющая компания заплатит челябинке 300 тысяч рублей за протекающую крышу
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Коммунальщики заплатят жительнице Челябинска сотни тысяч рублей за протекающую крышу. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание URA.RU.

Кровля в доме, расположенном на улице Машиностроителей, протекает с 2020 года. Одна из его жительниц, 70-летняя Галина, неоднократно жаловалась на ее ненадлежащее состояние в управляющую компанию (УК), однако те либо игнорировали ее, либо предлагали починить крышу самостоятельно. «А ведь наш дом был образцово-показательный! Госжилинспекция выносит предписания, а ничего не менялось», — сетовала женщина.

Устав от бездействия коммунальщиков, жители Челябинска обратились к депутату Госдумы Яне Лантратовой, а та — в суд. Пенсионерке помогли провести независимую экспертизу и составить претензию. Первое время в УК соглашались компенсировать ущерб и даже составили мировое соглашение, однако затем отказались содействовать.

Суд согласился с доводами истца и полностью удовлетворил требования, которые были заявлены в иске. В результате с управляющей организации взыскали сумму ущерба, штраф, компенсацию морального вреда и судебные издержки на общую сумму более 300 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что житель Подмосковья, подавший в суд на управляющую компанию после пожара, отсудил 1,2 миллиона рублей.

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