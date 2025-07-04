Коммунальщики заплатят россиянке сотни тысяч рублей за протекающую крышу

Управляющая компания заплатит челябинке 300 тысяч рублей за протекающую крышу

Коммунальщики заплатят жительнице Челябинска сотни тысяч рублей за протекающую крышу. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание URA.RU.

Кровля в доме, расположенном на улице Машиностроителей, протекает с 2020 года. Одна из его жительниц, 70-летняя Галина, неоднократно жаловалась на ее ненадлежащее состояние в управляющую компанию (УК), однако те либо игнорировали ее, либо предлагали починить крышу самостоятельно. «А ведь наш дом был образцово-показательный! Госжилинспекция выносит предписания, а ничего не менялось», — сетовала женщина.

Устав от бездействия коммунальщиков, жители Челябинска обратились к депутату Госдумы Яне Лантратовой, а та — в суд. Пенсионерке помогли провести независимую экспертизу и составить претензию. Первое время в УК соглашались компенсировать ущерб и даже составили мировое соглашение, однако затем отказались содействовать.

Суд согласился с доводами истца и полностью удовлетворил требования, которые были заявлены в иске. В результате с управляющей организации взыскали сумму ущерба, штраф, компенсацию морального вреда и судебные издержки на общую сумму более 300 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что житель Подмосковья, подавший в суд на управляющую компанию после пожара, отсудил 1,2 миллиона рублей.