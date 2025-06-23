Россиянин подал в суд на УК и получил 1,2 миллиона рублей

Житель Подмосковья подал в суд на УК после пожара и получил 1,2 млн рублей

Житель Подмосковья подал в суд на управляющую компанию (УК) после пожара, в котором пострадала его квартира, и выиграл дело. Организацию обязали выплатить компенсацию, передает REGIONS.

По словам собственника, он пытался урегулировать вопрос с УК без участия суда, но коммунальщики отказались содействовать. В ходе разбирательства было установлено, что очаг пожара находился в электрощите, расположенном на лестничной площадке. В связи с этим суд удовлетворил требования истца.

Теперь УК должна выплатить материальный ущерб, компенсацию морального вреда, штраф, расходы по оплате экспертного заключения и госпошлины на общую сумму в размере 1 миллион 242 тысячи рублей. Так как компания не стала исполнять решение суда, приставы также вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора, который составил 87 тысяч рублей.

Ранее жительница города Камышин в Волгоградской области превратила свою квартиру в свалку и попала под суд. Иск подала УК и выиграла дело.