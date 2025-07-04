Лежавшую в кровати у себя дома девушку ударила молния

19-летняя американка пережила удар током, лежа в кровати во время грозы

В американском штате Алабама молния ударила в девушку через зарядное устройство. Об этом сообщает Metro.

19-летняя Лиза Хендерсон лежала дома в кровати и листала TikTok во время грозы, когда внезапно ощутила мощный разряд тока, который прошел через розетку, удлинитель и кабель зарядки смартфона. «Я услышала громкий хлопок, а потом только звон в ушах», — рассказала американка. Удар пришелся на правую руку и плечо, оставив у нее ощущение, будто «по плечу ударили бейсбольной битой». Девушка успела отбросить телефон в сторону, что, вероятно, спасло ей жизнь.

Ее жених вызвал скорую. Из-за шока Хендерсон временно потеряла память: она не смогла ответить врачам, как ее зовут, сколько ей лет и какой сейчас месяц. Медики отметили, что ей очень сильно повезло: она лежала на правом боку, и поэтому разряду было сложнее добраться до сердца. В противном случае удар мог бы быть фатальным.

Сама девушка считает, что ее спас Бог.

Хендерсон пережила удар молнии уже во второй раз — в детстве она попала под разряд во время игры на улице. По данным Национальной метеорологической службы США, вероятность такого происшествия составляет один к 15 тысячам.

Ранее сообщалось, что молодой учитель выжил после 40-минутной остановки сердца из-за удара молнии. После удара его обнаружил случайный прохожий и вызвал скорую.