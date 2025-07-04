Россияне выстрелили из ружья в голову своей собаке

В Ленобласти пара застрелила на даче свою собаку

В Ленинградской области 42-летний мужчина и его 34-летняя возлюбленная выстрелили в свою собаку на даче. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, 2 июля в службу спасения позвонили жители СНТ «Восход-2». Они заявили, что слышали звуки стрельбы на улице Гагарина. На место инцидента приехали правоохранители. Они задержали пьяную пару. Выяснилось, что женщина дважды выстрелила из гладкоствольного охотничьего ружья в голову своей беспородной собаке. Спасти пса не удалось.

Мужчину и женщину доставили в отдел и поместили в изолятор. С места трагедии изъяли оружие и патроны. Проводится проверка.

Ранее полицейские в Приангарье начали проверку после того, как в сети появилось видео, на котором мужчины пытаются поймать медвежонка и в итоге скидывают его с высокой сосны.