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13:53, 4 июля 2025Силовые структуры

Россияне выстрелили из ружья в голову своей собаке

В Ленобласти пара застрелила на даче свою собаку
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Ленинградской области 42-летний мужчина и его 34-летняя возлюбленная выстрелили в свою собаку на даче. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, 2 июля в службу спасения позвонили жители СНТ «Восход-2». Они заявили, что слышали звуки стрельбы на улице Гагарина. На место инцидента приехали правоохранители. Они задержали пьяную пару. Выяснилось, что женщина дважды выстрелила из гладкоствольного охотничьего ружья в голову своей беспородной собаке. Спасти пса не удалось.

Мужчину и женщину доставили в отдел и поместили в изолятор. С места трагедии изъяли оружие и патроны. Проводится проверка.

Ранее полицейские в Приангарье начали проверку после того, как в сети появилось видео, на котором мужчины пытаются поймать медвежонка и в итоге скидывают его с высокой сосны.

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