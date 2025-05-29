В российском регионе мужчина скинул медвежонка с дерева

В Приангарье мужчина при поимке медвежонка скинул его с дерева

Полицейские в Приангарье начали проверку после того, как в сети появилось видео, на котором мужчины пытаются поймать медвежонка, и в итоге скидывают его с высокой сосны. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

На кадрах, опубликованных ведомством, видно, что в поимке принимают участие несколько мужчин. Один из них лезет на дерево, другие ждут внизу и снимают видео. После того, как медвежонок упал с большой высоты, один из членов компании поднял его и посадил в мешок.

«В публикациях отмечается, что события могли произойти в районе Новой Игирмы», — рассказали в полиции.

Правоохранители устанавливают причастных к произошедшему. Они также призвали участников событий самостоятельно явиться в ближайший отдел полиции для дачи объяснений.

Ранее в Московской области задержали 44-летнего мужчину за издевательства над кошкой.