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07:15, 29 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе мужчина скинул медвежонка с дерева

В Приангарье мужчина при поимке медвежонка скинул его с дерева
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Полицейские в Приангарье начали проверку после того, как в сети появилось видео, на котором мужчины пытаются поймать медвежонка, и в итоге скидывают его с высокой сосны. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

На кадрах, опубликованных ведомством, видно, что в поимке принимают участие несколько мужчин. Один из них лезет на дерево, другие ждут внизу и снимают видео. После того, как медвежонок упал с большой высоты, один из членов компании поднял его и посадил в мешок.

«В публикациях отмечается, что события могли произойти в районе Новой Игирмы», — рассказали в полиции.

Правоохранители устанавливают причастных к произошедшему. Они также призвали участников событий самостоятельно явиться в ближайший отдел полиции для дачи объяснений.

Ранее в Московской области задержали 44-летнего мужчину за издевательства над кошкой.

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