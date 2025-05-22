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19:42, 22 мая 2025Силовые структуры

Полиция задержала россиянина за издевательства над кошкой

В Московской области задержали 44-летнего мужчину за издевательства над кошкой
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sozina Kseniia / Shutterstock / Fotodom  

В Одинцовском районе Московской области задержали россиянина, подозреваемого в жестоком обращении с животным. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, силовики узнали о преступлении благодаря мониторингу интернета. В одном из роликов они увидели, как мужчина, проживавший на улице Маршала Толубко издевался над кошкой возле открытого окна, а затем и вовсе ударил животное о фасад дома.

44-летний мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области три ученицы конной школы жестоко обращались с лошадью, снимая свои действия на видеокамеру.

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